فيلم وثائقي يبرز جهود الدولة في التعامل مع المصريين العائدين من ووهان داخل الحجر الصحي

رصد فيديو وثائقى تفاصيل 14 يومًا داخل معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية والذى ينتهى صباح الغد الإثنين، في حضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة والثانية ستتجه إلى الإسكندرية.





وكانت وزيرة الصحة قد أكدت أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن، على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوى محتملة‪.‬





وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم فيروس كورونا، خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يومًا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر 617 شخصًا.





وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كل الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن يتم متابعتهم صحيًا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لهم.