AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيلم وثائقي يبرز جهود الدولة في التعامل مع المصريين العائدين من ووهان داخل الحجر الصحي

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:26 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من ووهان داخل الحجر الصحى
Advertisements
قسم التوك شو
رصد فيديو وثائقى تفاصيل 14 يومًا داخل معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية والذى ينتهى صباح الغد الإثنين، في حضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة والثانية ستتجه إلى الإسكندرية.

وكانت وزيرة الصحة قد أكدت أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن، على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوى محتملة‪.‬

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم فيروس كورونا، خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يومًا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر 617 شخصًا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كل الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن يتم متابعتهم صحيًا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقبال العائدين من ووهان .. وزيرة الصحة تكشف خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

خاص| كواليس عودة مصري من مدينة ووهان المنكوبة إلى حجره الصحي بمطروح .. تفاصيل

موعد عودة المتواجدين بالحجر الصحي لحياتهم الطبيعية.. تفاصيل

الصحة تعلن عن موعد مغادرة العائدين من الصين لـ الحجر الصحى فى مطروح.. فيديو

وزيرة الصحة تعلن موعد انتهاء فترة الحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان الصينية

ترشيحاتنا

أول رد فعل من وزيرة الهجرة على صورة فرش الكوبري بالسجاد

أنجبتها في الحرام.. أم تعذب ابنتها وتصيبها بكسر بالجمجة وتهتك في الرئة في القليوبية.. صور

شاهد | ميمي عبد الرازق يكذّب رئيس نادي الزمالك

مستشار وزير التموين يكشف سبب تأخر صرف الدعم للمواليد المضافين حديثا

المنع نهائي ولا رجعة فيه.. هاني شاكر يتحدى مطربي المهرجانات.. شاهد

تجمع بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ زوجة محمد زيدان الثانية في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد