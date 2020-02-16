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مرأة

الفلانتين لم ينته بعد.. دوللي شاهين في إطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:57 م
دوللى شاهين
دوللى شاهين
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دوللى شاهين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وظهرت بها دوللى شاهين، ببلوفر هاف ستومك باللون الأحمر، ومعه بنطالا يتناسب مع إطلالتها باللون الأحمر والأبيض، وانتعلت هاف بوت بكعب عالى باللون الأسود.

وتركت دوللى شاهين شعرها الأسود الكيرلى الطويل منسدلًا بين كتفيها على طبيعته بطريقة تبرز جمال إطلالتها.

واعتمدت دوللى شاهين فى الماكياج على جمال بشرتها البسيطة مع لمسات رقيقة من الكحل الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح ليبرز جمال أنوثتها.

وعلقت دوللى شاهين على الصورة قائلة " الفلانتين لم ينته بعد أتمنى لكم الحب الدائم".
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