وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل زيارتها 4 قرى بالغربية.. شاهد

واصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تفعيل مبادرة مراكب النجاة لمواجهة الهجرة غير الشرعية فى الغربية بعد جولاتها فى الفيوم والبحيرة.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الزيارة للغربية كانت زيارة استطلاعية وقامت بزيارة 4 قري برفقة ممثل البنك المركزي.





وتابعت وزيرة الهجرة، أن فى الأربع قرى التى قامت بزيارتهم كان الشباب بهم يعملون بصناعات مختلفة، مضيفة أن الشباب كانوا يعملون فى الفخار والخزف وعسل النحل والعديد من الصناعات.





وأوضح السفيرة نبيلة مكرم، أن مبادرة الهجرة غير الشرعية ليست فقط توعية بمخاطر الهجرة غير شرعية بل بتوفير الفرص البديلة التى تجعل الشباب يصرفون النظر عن تلك الهجرة التى تؤدي بحياتهم الى الموت فى كثير من الأحيان.





وأشارت إلى أنه، بعد زيارة هذه القرى تم اجتماع وزيرة الهجرة وممثل البنك المركزي ومحافظ الغربية وآخرون لكي يتم وضع خطة العمل فيما يتعلق بدعم هذه الصناعات وإدخال التكنولوجيا والتدريب المهني لهؤلاء الشباب.