الصحة: خروج العائدين من ووهان الصينية اليوم.. لا نية لغلق المطارات في وجه الصينيين.. وحملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في 15 مارس المقبل

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات 2

وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة يطلقان حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بالأسمرات

وزيرة الصحة: حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في ١٥ مارس المقبل

وزيرة الصحة: لا نية لغلق المطارات في وجه الجانب الصيني

وزيرة الصحة: جميع المصريين العائدين من الصين بصحة جيدة

الصحة: حجز الحالة المصابة بـ كورونا في مستشفى مخصص للعزل.. ومصر خالية من الفيروس

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أول أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بوحدة صحة حي الأسمرات 2، بجوار مسجد الأسمرات، بخصور واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في ١٥ مارس المقبل، للمواليد ٢٠١٦ إلي ٢٠١٨، المصريين وغير المصريين.

وأضافت: أن التطعيم جاء لحرص الدولة علي إدخال أي تطور جديد، ومكافحة الأمراض والفيروسات.

وأكدت الوزيرة أنه لا نية لغلق المطارات في وجه المسافرين الصيني، ولا يوجد أي تفكير في الأمر.

وأضافت وزيرة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية لم توص بهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق المعايير ولا يوجد أي أزمة إلى هذه اللحظة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بصحة جيدة.

وأضافت هالة زايد، أنه تقرر خروج المصريين العائدين من الصين من مستشفى وفندق مطروح اليوم.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر خالية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن الحالة التي تم اكتشافها لأجنبي حامل للفيروس وليس مصابا، وهو محجوز بمستشفى مخصص للعزل.

ونوهت هالة زايد، أنه تم اكتشاف حاله حامله لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف الحالة بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة والجهات التابعة لها، واستخدام أحدث الأجهزة وعربات الوقاية المجهزة.

وتقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال.

وأنهت الوزارة استعداداتها لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2020 لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، في النقاط التالية:

1- تستهدف الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تطعيم 16.5 مليون طفل مقيم على أرض مصر.

2- يعد التطعيم ضروريا لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة التي تبدأ من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

3- تستمر الحملة 4 أيام من 16 فبراير الجاري على مستوى الجمهورية.

4- التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

5- المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

6- تجوب الحملة المحافظات من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

7- وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

8- توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم.

9- التطعيم يتم باستخدام 19 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال الفموى لجميع الأطفال.

10- يشارك في الحملة قرابة 90 ألف شخص تم إعدادهم، وتدريبهم على العمل، ويبلغ عدد المشرفين على الحملة 15 ألفا.