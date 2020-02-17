أميمة حاتم: فكرة افتتاح أفرع الجامعات الأجنبية في مصر ممتازة.. فيديو

لجامعة هرتفوردشارير البريطانية بالعاصمة الادارية، إن فكرة افتتاح أفرع الجامعات الأجنبية في مصر كانت فكرة ممتازة وجاءت بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أننا احدث جامعة عالمية متواجد الان. قالت الدكتورة أميمة حاتم المستشار الأكاديمي





الحياة اليوم" المذاع علي قناه الحياه ، أن جامعة هارتفورد شاير البريطانية تهتم بأن يكون الطالب قادر على العمل واختيار سوق العمل بعد التخرج بالإضافة إلى المهارات التي يمكن للطالب تعلمها لمواكبة سوق العمل . وأضافت أميمة حاتم خلال لقائها في برنامج "





واوضحت أميمة حاتم ، أن الطالب الذى يقوم بالدراسة في جامعة هرتفوردشارير البريطانية في فرع العاصمة الادارية كأنه قام بالدراسة في الخارج لان المناهج تأتي من الخارج والشهادات تأتى من الخارج من الجامعة الأم بالاضافة الى ان الاشراف علي التعليم في هذه الجامعة سيكون من خلال المدرسين الاجانب .





وتابعت أميمة حاتم ، أن الاساتذه الذين سيقومون بالتدريس في الجامعة سيكون جزء منهم أجانب والجزء الاخر مصريين كما ان الطالب إذا أراد استكمال دراسته في فرع الجامعة الام في الخارج يمكنه ذلك .





واستكملت أميمة ، أن البرامج التي ستقوم بتدريسها الجامعة معتمدة من سوق العمل الخارجي كما ان اختيار موقع الجامعة في العاصمة الادارية كان من العوامل المهمة جدا ويميزها عن غيرها .