هذا ما فعلوه معنا.. مصري يحكي تجربته في الحجر الصحي بسبب كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد نجاح، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، والمقيمين في الحجر الصحي، إنه سعيد جدا لقرب انتهاء الحجر الصحي عليهم وعودتهم إلى منزلهم مرة أخري.





وأضاف الدكتور محمد نجاح خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن الخدمات التى وفرتها الدولة المصرية ووزارة الصحة فى الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية كانت جيدة جدا ولم تشعرنا بضيق.





وتابع أحد المصريين العائدين من ووهان الصينية والمقمين في الحجر الصحي بمطروح، أن بخصوص المنحة التى كانوا فيها فى الصين تم التواصل معهم من خلال جامعتهم وقالوا لهم أن المنحة مازالت مستمرة وان الدراسة ستكون أونلاين هذه الفترة.





وأوضح الدكتور محمد نجاح، أن هناك تنسيق بين السفارة المصرية ومكتب الثقافى الخاص بالطلبة المصريين بالصين ومع الجهة المانحة للمنح الدراسية وإرسال خطابات للجامعات يفيد بإجلاء المصريين إلى مصر لظروف صحية طارئة.





وأشار إلى أن، الدراسة مستمرة أونلاين حتي رجوعهم مرة أخرى للصين، موضحا أن المواد العملية التى تحتاج دراسة عملية سيتم تأجيلها لحين عودتهم مرة أخري.