فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى يوضح حكم المقامرة في لعب كرة القدم بين الأطفال.. وهل الحجامة وسيلة علاج مشروعة؟.. وعلاج تجاعيد الوجه عند النساء يجوز في حالتين

حكم بيع الأدوية التي لا تكتب بإذن الطبيب

حكم الشرع فى إجراء عمليات التجميل





تلقت دار الإفتاء المصرية، العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز شرعا تجميع مجموعة من الشباب مبلغا من المال للعب مباراة في كرة القدم ويحصل عليه الفريق الفائز بعد ذلك لأن ذلك يعد مقامرة.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية: أيضا لا يجوز أن يتم إعفاء الفريق الفائز من دفع إيجار الملعب فهذا التفاف على حرمة القمار .

وتابع: الرياضة بالنسبة للشباب أفضل وسيلة للابتعاد عن سلوك وأفعال أخرى محرمة تغضب الله ، فيجب أن لا يتخللها القمار .

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "شباب يقومون بـاستئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك؟".

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى، فى رده على السؤال، إن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب في طريقة لعب كرة القدم، وحكم ذلك يعد من قبيل القمار والميسر المحرم، والحل أنهما يشتركان معًا فى دفع إيجار الملعب، ويشبه ذلك ما يجرى بين الرجال على الكافيهات من لعب الطاولة وما شابهها ويحاسب على ما يطلبونه من مشروبات اللاعب الخاسر.

وتلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" ما حكم بيع الأدوية التي لا تكتب بإذن الطبيب".

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لايجوز بيع الأدوية بدون كتابة الطبيب.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة مجهولة المصدر غير المصرَّح بها من وزارة الصحة حرامٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ لِمَا يترتب على هذا الفعل من الإضرار بالناس، ويكون كل متسببٍ في تداول هذه الأدوية مسؤولًا مسؤوليةً شرعيةً وقانونيةً عن كل ضررٍ يصيب الناس من جرّاء تناولها.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال « ما حكم بيع الأدوية المهربة وممارسة الصيدلة لغير المختصين ؟»، أن مزاولة غير المختص لمهنة الصيدلة حرامٌ شرعًا؛ فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تطبب غير الطبيب وتصدره لعلاج الناس من غير أهليةٍ لذلك، وأخبر أن فاعل ذلك متحملٌ لتبعات فعله وآثار تصرفه؛ فوصف الدواء للمرضى، وتشخيص حالتهم الصحية، وتقديم النصح لهم؛ كل ذلك من اختصاص الطبيب المعالج الذي هو منوطٌ بالكشف والاستفسار عن حالة المريض.

وأشارت الى أنه لا يجوز لغير الصيدلي المقيد رسميًّا في نقابة الصيادلة التجرؤ على مزاولة مهنة الصيدلة إلا بتصريح له بذلك من الجهة المختصة دون غيرها، وعليه الالتزام بما نُصَّ عليه في اختصاصه، ولا يتعداه لغيره.

وقال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحجامة وسيلة من وسائل العلاج.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن النبي يقول: إن الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحجامة من الوسائل العلاجية التي عرفتها الحضارات البشرية القديمة، وتعتبر أيضًا من الموروثات الطبية التي أجازها الشرع الشريف، وهي من الوسائل الاستشفائية التي تفتقر إلى معرفة مواضع نفعها وضررها.

وأضاف "جمعة" خلال لقائه بأحد الدروس الدينية في إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه: "ما حكم عمل الحجامة؟"، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) فعل الحجامة، فحكمها حكم الإباحة ولا حرج فيها.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن تجاعيد الوجه منها ما يسبب خلًلا نفسيًا والبعض ينظر الناس له نظرة يستاء منها وهذه الحالة جائز العلاج منها خاصة إذا ترتب عليها خلل نفسي.

وأضاف أن هناك من يفعلها لمزيد من الجمال وهذا يجوز للزوج فقط ولا يجوز لغير ذلك .

وأ وضح الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ما حكم الشرع فى إجراء عمليات التجميل ؟، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف، أن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج مرض معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي أو لإزاله تشوهات وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج فى ذلك، أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون إى داعي فهذا لا يصح.