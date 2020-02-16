مهرجان في إعلام القاهرة لعرض حصاد إنتاج طلاب الشعبة الإنجليزية





تقيم شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة مهرجانا لعرض حصاد إنتاج الطلاب عن الفصل الدراسى الأول برئاسة أ.د شيماء ذو الفقار رئيس الشعبة الإنجليزي وتحت رعاية أ.د هويدا مصطفى عميد الكلية يوم الأربعاء، الموافق 19 فبراير 2020 ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية.





وأوضحت الدكتور شيماء ذو الفقار رئيس الشعبة الإنجليزية، وأستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في بيان لها، أن الحفل يتضمن عرض إنتاج الطلاب من الفرق الدراسية المختلفة فى عدد من المواد مثل مادة الكتابة للعلاقات العامة ومادة الاتصالات التسويقية المتكاملة التي سيتم عرض إنتاج الطلاب فيها من خلال بوسترات و مواد مطبوعة، ومادة الحملات الإعلامية التي تناول خلالها الطلاب بعض القضايا والظواهر المهمة مثل: البدانة لدى الأطفال، ومادة الإعلام والمجتمع التى أنتج خلالها طلاب الفرقة الثانية عددا من الحملات الاجتماعية مثل: التوعية بمرض البهاق، ومواجهة ظاهرة الانتحار.





وسيتم عرض إنتاج طلاب الفرقة الثالثة فى مادة الإخراج التليفزيونى في عدد من المشروعات منها: الرفق بالحيوان، ومسرح العرائس، كما أنتج طلاب الفرقة الرابعة فى مادة التقديم الإذاعى والتليفزيونى عددا من المشروعات منها محطة العرقسوس ورياضة كرة القدم للفتيات، والمشروعات الصغيرة للشباب، كما سيتم عرض الفيتشرز التى أنتجها طلاب الفرقة الرابعة فى مشروعات التخرج ومنها: استوديو بيلا والف بعد ياء.





ويتضمن المهرجان عرضًا لبعض الزيارات الميدانية التي قام بها الطلبة لمؤسسة أخبار اليوم ومطابعها في إطار بعض مواد الصحافة، كما يعرض المهرجان ورش العمل التي أقامتها الشعبة لتطوير مستوى الطلاب ليتناسب مع متطلبات سوق العمل.