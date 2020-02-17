صناعة النواب تطالب بدمج مصانع بير السلم في الاقتصاد الرسمي

قال هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي في عدم دمج مصانع بير السلم للانضمام للاقتصاد الرسمي هو البيروقراطية التي تشهدها بعض المصالح الحكومية.
وأكد "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاقتصاد الغير الرسمي المتمثل في مصانع بير السلم أذا انضم إلى الاقتصاد الرسمي سوف يؤدي إلى زيادة في تحسين الاقتصاد الرسمي للدولة فضلا عن توفير العديد من فرص العمل إضافة إلى مراقبة هذه المصانع من جانب الحكومة للحفاظ على الجودة والأمن والأمان.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هناك العديد من المنتجات والسلع المتداولة في الأسواق تابعة لمصانع بير السلم وإذا انضمت إلى الاقتصاد الرسمي ستخلق نوع من أنواع المنافسة بينها وبين المصانع الاخري مما تؤدي إلى أنخفاض في الأسعار.
وطالب هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تسهيل الإجراءات على أصحاب مصانع بير السلم لتشجيعهم على الدخول للاقتصاد الرسمي للدولة ومنع انتشار المنتجات المنتهية الصلاحية والغير صحية أو المطابقة للمواصفات الفنية
يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب طارق متولى عضو مجلس النواب ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود العديد من المنتجات الطبية والأغذية غير المطابقة للمواصفات في الأسواق المصرية، والمصنعة في مصانع تحت بير السلم، والتي تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، ما يستوجب سرعة وضع حل لهذه الكارثة التي تنعكس على الصحة العامة، وفى نفس الوقت تهدر ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.