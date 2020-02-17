انطلاق المؤتمر الدولي الأول لكلية الشريعة والقانون بالأزهر

تنظم كلية الشريعة والقانون بــ جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية مؤتمرها الدولى الأول والذى يقام تحت عنوان ( التعددية وثقافة التعايش مع الآخر فقها وقانونا ).





ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا المؤتمر، خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2020.





ويقام المؤتمر برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر ، والدكتور محمد ابو زيد الامير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا.





وسيكون هذا المؤتمر بحضور ومشاركة الدكتور أحمد حسنى طه رئيس الجامعة السابق ، ويترأس المؤتمر الدكتور أحمد أبو طه عميد الكلية، والدكتور حمدى مصطفى وكيل الكلية ومقرر عام المؤتمر.





وعلى جانب آخر .. تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، خلال الفترة من 30 إلى 31 مارس القادم ، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.