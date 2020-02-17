الخميس.. رانيا هاشم تحاور وزيرة البيئة

تخصص الاعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج مانشيت ، حلقة يوم الخميس المقبل، لـ استضافة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.





وستقدم الاعلامية رانيا هاشم، الحلقة من داخل محمية وادي دجلة، وستكشف الوزيرة خطة الدولة لتطوير المحميات الطبيعية.





وتجيب الوزيرة على العديد من الأسئلة منها: متى تتحول المحميات الطبيعية إلى عنصر من عناصر الجذب السياحي في مصر؟ وما هى أهم المشروعات التي تم تنفيذها في محمية وادي دجلة لحماية الحيوانات والنباتات النادرة فيها؟.





وسينفذ برنامج مانشيت جولة بين شلالات وجبال وكهوف محمية وادي دجلة.