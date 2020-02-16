محافظ كفر الشيخ يكرم وكيل وزارة الري لجهوده خلال السدة الشتوية.. صور

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المهندس أشرف المحمدي حجازي، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ؛ لجهوده المتميزة.





وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري وجميع قيادات الوزارة؛ لجهودهم المضنية خلال السدة الشتوية للعام 2019_2020م.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود قيادات وزارة الري في ضمان جودة المياه بفرع رشيد أمام مآخذ محطات مياه الشرب بمراكز دسوق وفوه ومطوبس، فضلًا عن جهودهم المبذولة والتنسيق الجيد بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية.



