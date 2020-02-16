الكويت والسعودية تبدآن الضخ التجريبي للنفط من المنطقة المقسومة

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن الكويت والسعودية بدأتا اليوم الأحد الضخ التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي اللذين تشترك الدولتان في إدارتهما، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفاضل قوله إن الإنتاج التجريبي من الحقلين في المنطقة المقسومة سيزيد تدريجيا إلى أن يصل إلى مستوياته العادية.
وأضاف أن حجم الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة سيصل قبل نهاية العام الحالي إلى ما يقرب من 550 ألف برميل يوميا. والإنتاج من هذه المنطقة مقسم بين كل من السعودية والكويت، وقال الفاضل إن الكويت تهدف الآن إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.
وكانت الكويت والسعودية قد اتفقتا العام الماضي على إنهاء خلاف استمر خمس سنوات بشأن المنطقة المقسومة مما يسمح باستئناف الإنتاج في الحقلين اللذين تشترك الدولتان في إدارتهما والتي يمكن أن تضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.