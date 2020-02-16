الكويت والسعودية تبدآن الضخ التجريبي للنفط من المنطقة المقسومة

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفاضل قوله إن الإنتاج التجريبي من الحقلين في المنطقة المقسومة سيزيد تدريجيا إلى أن يصل إلى مستوياته العادية.

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن الكويت والسعودية بدأتا اليوم الأحد الضخ التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي اللذين تشترك الدولتان في إدارتهما،