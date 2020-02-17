جون طلعت: لابد من توعية الطلاب بلعبة القفز الجديدة.. فيديو

قال جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المدارس ومسئولين الأنشطة والإخصائيين الاجتماعيين يجب عليهم توعية الطلاب من خطورة لعبة القفز الجديدة التي تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي.





وأضاف جون طلعت خلال تصريحات تليفزيونية ، أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإرسال خطاب دورى لأولياء الأمور والطلاب بمنع لعب هذه اللعبة لخطورتها.





وأوضح جون طلعت ، أن هناك حالات خطرة تم رصدها على مستوى العالم نتيجة للعب هذه اللعبة كما أنها تسبب مشاكل كبيرة.





وتابع جون طلعت ، أن من الضرورى التنبيه في طوابير المدارس على خطورة هذه اللعبة.





واستكمل جون طلعت، أن برنامج التوك توك أصبح ينشر العديد من المقاطع لهذه اللعبة وبدأ تطبيقها في مصر ونحن نخشى على أولادنا منها.