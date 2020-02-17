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سيارات

امرأة تطير بسيارة بي ام دبليو M4 بعد الارتطام بصخرة.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

التقطت عدسات كاميرات المراقبة حادث مؤلم لبي ام دبليو M4 ينتهي بها المطاف طائرة في الهواء.


الحادث المؤلم الذي يظهر في الفيديو أدناه حدث في ولاية كاليفورنيا الأمريكية, ووفقًا للتقارير المحلية فإن سائقة بي ام دبليو M4 ذات الـ 27 عامًا، كانت ثملة وتقود تحت تأثير الكحول .


وعندما ارتطمت بصخرة كبيرة داخل دوّار في منتصف الشارع الذي كانت تسير فيه دون مشاهدتها على الإطلاق ليؤدي الأمر إلى طيران السيارة والصخرة في آن واحد واصطدامهما في السيارات المجاورة لموقع الحادث.


ولحسن حظ السائقة فإنها لم تتعرض لأي أذى على الإطلاق ولكن تم القبض عليها بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.

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