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حوادث

أم طفلة المرج القتيلة : زوجي مدمن مخدرات و ظل يضربها حتى ماتت

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:01 ص
تحقيق
تحقيق
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كتب محمد صبري
فجرت ربة منزل مفاجأة خلال التحقيق معها فى واقعة وفاة طفلتها داخل شقتهما بالمرج ، حيث قررت ان زوجها ظل يضرب طفلتها حتى الموت، ولاذ بالهرب عقب ارتكابه الحادث ، وان زوجها دائم ادمان المواد المخدرات .

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة المرج اشارة من مستشفي خاص يفيد استقبالها طفلة اسمها سما أيمن ٤ سنوات مقيمه في شارع الجمهورية بدائرة القسم مصابه نتيجة ادعاء بسقوطها من علو بذات العنوان سكنها ، تم التحفظ على الجثة فى ثلاجة المستشفي .

وبمناظرة جثة الطفلة تبين وجود اثار اصابات ظاهرية بانحاء متفرقة من جسدها النحيف ووجود اثار زرقان بجسدها .

وبسؤال والدتها ٣٦ سنة ربة منزل اتهمت زوجها المدعو محمد أ ٤٨ سنة نجار مسلح مقيم بذات العنوان محل سكنهما بالتعدي علي طفلتها بالضرل المبرح حتى لقيت مصرعها .

واضافت الام فى اقوالها ان زوجها مدمن مخدرات وان التعاطى السبي فى فقدانه الوعى والاعتداء على طفلتها ، وانه قد هرب عقب ارتكابه الجريمة ، تم تحرير محضر واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا ضبط واحضار المتهم الهارب .

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