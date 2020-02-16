"جاي الزمان" و"عيد جواز" بنادي سينما المرأة.. غدا





يقيم غدا نادى سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب" وتحت إدارة الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي" عروضه الشهرية غدا الإثنين .





ومن المقرر أن يتم عرض كل من الفيلم التسجيلي الطويل "جاى الزمان" إخراج "دينا حمزة"و فيلم "عيد جواز" للمخرج" أحمد عصام".





وعن قصة فيلم" جاى الزمان" فتحدثت مخرجاته قائلة :رحل والدى سنة 2010 أحسست بالوحدة لدرجة أن جاءتني كوابيس بالانتحار.. لكننى قررت أنا أعيش وأبحث فى المنزل عن مخرج من الوحدة فتوقفت عند الراديو و هو الشيء المهم الذى تركه لى أبى فى المنزل... أصبح الراديو هو كل الونس بالنسبة لى فعلى محطة الأغاني أستمع لأغاني والدى : فهو الشاعر "محمد حمزة" الذي كتب في الستينيات لكبار المطربين مثل "عبد الحليم حافظ" و "شادية" و"وردة" وغيرهم حتى رحيله. قررت أن أصور فيلم أبحث فيه عن "محمد حمزة" أبا و شاعرًا... أبحث عنه مع الأماكن، مع الأشخاص مع الزمن.





الفيلم سيناريو وإخراج "دينا حمزة وتصوير: محمد عبد الرؤوف، مونتاج: محمد عيد ، موسيقى: تامر كروان.





وعن فيلم "عيد جواز تدور قصتة حول مجدي و هند في عيد جوازهم ال٣٠. في مغامرة عبر شوارع الزمالك لاستعادة رومانسية الماضي.

الفيلم حائز في مهرجان الأردن للأفلام القصيرة على جائزة أفضل سيناريو، والذي كتبته اشرقت محمد بمشاركة مخرج الفيلم احمد عصام السيد، و على جائزة افضل اخراج بنفس المهرجان. شارك ايضا في مهرجان الأقصر السينمائي و في المهرجان القومي للسينما المصرية.





وعقب عرض الأفلام تقام ندوة للمناقشة مع الجمهور وصناع الأفلام تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.





الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.



