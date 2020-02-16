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متحدث الصحة يكشف عن آخر تطورات خروج المصريين من الحجر الصحي ..فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:11 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الحالة الصحية للعائدين من الصين والمحتجزين في الحجز الصحي بمرسى مطروح جيدة ومستقرة تماما.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن خلال الـ 14 يوما الماضية تم الاشتباه في بعض الحالات من العائدين من الصين، وكانت الأعراض التى ظهرت بهم ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى المخصص للعزل.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن بعد نقل المشتبه بهم إلى المستشفى الخاصة بالعزل، وتم فحصهم فحص كامل وكانت النتيجة سلبية وتبين أنها مجرد ارتفاع فى درجات الحرارة فقط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه حتي هذه اللحظة لا يوجد شخص مصاب بالكورونا وسط المصريين العائدين من الصين والمقيمين بالحجر الصحي بمرسى مطروح.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية فور اكتشاف الحالة الحاملة لفيروس الكورونا قبل الفحص الشامل على الحالة واكتشافها إيجابية أم سلبية، موضحا أن تم نقل المصاب بسيارة إسعاف ذاتيا التعقيم إلى المكان المخصص بالعزل الصحي.
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