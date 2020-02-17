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سيارات

هوندا honda تعلن تخفيض جديد بقيمة 20 ألف جنيه .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:00 ص
honda civic
honda civic
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اشرف عطية

تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية أصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار هوندا اليوم في مصر بعد تخفيض سعر هوندا سيفيك بقيمة 20.000 جنية .

اسعار سيارات هوندا اليوم في مصر
اسعار هوندا

هوندا سيتي
honda city الجديدة بسعر 369.000 جنيه.
نتيجة بحث الصور عن honda city 2020

هوندا سيفيك
honda civic بسعر 459.000 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن هوندا سيفيك

هوندا اتش ار في
هونداhrv
٢٠١٩ honda hrv بسعر 505.000 جنيه.


نتيجة بحث الصور عن هوندا hrv

honda CR-V 
هوندا CR-V تأتي بسعر 759.000 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن هوندا crv

سعر سيارة هوندا اكورد 2020
هوندا اكورد
honda accord بسعر 725.000 جنية


نتيجة بحث الصور عن هوندا اكورد












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