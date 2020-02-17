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تحركات برلمانية لإدراج مصانع بير السلم داخل الاقتصاد الرسمي.. نواب: حفاضات أطفال وفوط غير صحية وكيلو الجبنة بـ 8 جنيهات.. ومطالب بتشريع قانوني لإعطاء مميزات وحوافز وضمانات لتسهيل دخولهم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:30 ص
مصانع بير السلم
مصانع بير السلم
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حسن رضوان
حفاضات أطفال وفوط غير صحية.. تحرك عاجل من البرلمان بسبب مصانع بير السلم
حوافز وقروض بنكية.. روشتة برلمانية لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الدولة
لوقف بيع المنتجات الغير صحية.. صناعة النواب تطالب بتقديم تسهيلات لاصحاب مصانع بير السلم

شهدت الفترة الاخيرة أنتشار بيع عدد كبير من المنتجات والسلع داخل الاسواق باسعار مخفضة للغاية ولكن الجوده معدومه مثل حفاضات الاطفال والفوط وغيرها منها المطابق للمواصفات والاخري لا تطابق للمواصفات ولذلك تحرك اعضاء لجنة الصناعة والاقتصاد لاستخدام ادواتهم الرقابية لادراج مصانع بير السلم داخل الاقتصاد القومي للدولة ليكون تحت رقابة الحكومة ولخلق التنافس بين المصانع الاخري مما يؤدي الي أنفخاض اسعار السلع والمنتجات.

في البداية، تقدم النائب طارق متولى عضو مجلس النواب ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود العديد من المنتجات الطبية والأغذية غير المطابقة للمواصفات في الأسواق المصرية، والمصنعة في مصانع تحت بير السلم، والتي تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، ما يستوجب سرعة وضع حل لهذه الكارثة التي تنعكس على الصحة العامة، وفى نفس الوقت تهدر ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك العديد من المنتجات التي يتم الترويج لها خلال الفترة الأخيرة أغلبها تم تصنيعه في مصانع تحت بير السلم، تفتقد هذه المنتجات للمواصفات القياسية.

وتابع النائب حديثة،"في الفترة الأخيرة وجدنا كيلو جبنة بـ8 جنيهات، وحفاضات أطفال غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، بالإضافة لفوط صحية تفتقد الاشتراطات الصحية، ودفايات كهربائية وأسلاك، كل هذه المنتجات بعيدة كل البعد عن المواصفات والمعايير الفنية، مما يجعلها سببا رئيسيا في انتشار الأمراض".

وأشار عضو اللجنة، إلى أن أزمة مصانع بير السلم تتلخص في بعض المصانع تحتاج تقنين أوضاع، ولكن هناك عقبات سواء في إجراءات التقنين، أو تعثر هذه المصانع، والطرف الثانى مصانع ترفض فكرة التقنين وتريد العمل في الخفاء، وهذه التي تمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد المصرى، وعلى صحة المواطنين، خاصة بعد اتجاه الحكومة لتذليل العقبات أمام راغبى تقنين الأوضاع وتقديم تسهيلات و تيسيرات تضمن لهم سهولة التقنين.

كما قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلى تشريع قانوني لإعطاء مميزات وحوافز وضمانات للاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لابد من وجود قانون فعلي يضمن حوافز ومميزات لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى قروض بنكية بفائدة 5% فقط.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مشاكل كثيرة يسببها الاقتصاد الغير رسمي للمواطن منها مصانع بير السلم التي تنتج منتجات منتهية الصلاحية ويتم تداولها وبيعها للمواطنين مما تسبب ضرر على الصحة العامة من ضمنها المنتجات المغشوشة التي يتم استخدامها في المنازل وغيرها.

وأشار النائب، أن هناك عدة فوائد ستنتج عن دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، أبرزها تنظيم العملية الاقتصادية في الدولة، إضافة إلى زيادة الحصيلة لدى الدولة وإحكام الرقابة على المنتجات التي يتم تداولها.

وأكد النائب على ضرورة تطبيق وتفعيل قانون المحال التجارية الجديد بعد إصدار تشريع يضمن حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لوقف نشاط جميع المصانع الممتنعة عن الدخول في الاقتصاد الرسمي للدولة.

ومن جانبه، أعلن سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك العديد من مصانع بير السلم، بالإضافة إلى التكاتك والموتوسيكلات المختلفة التي تتجول في شوارع القاهرة بدون ترخيص او تامين او مراقبة من جانب الحكومة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصانع بير السلم تقوم بتصنيع العديد من المنتجات التي الباهظة الثمن التي يتداولها العديد من المواطنين مثل طفايات الحريق وحفاضات الأطفال والسلع والمنتجات الاخرى ولكن الاغلبية العظمى منها منتهية الصلاحية بسبب عدم دخولها في الاقتصاد الرسمي وعدم إشراف الحكومة عليها.

وأكد النائب أن دخول هذه المصانع في الاقتصاد الرسمي سينتج عنه زيادة كبيرة في الاقتصاد القومي للدولة فضلا عن إحكام الرقابة على المنتجات التي تنتج من هذه المصانع.

وأكد النائب على ضرورة تقديم تسهيلات تتمثل في تسهيل إجراءات توصيل الكهرباء والغاز والمياه إلى هذه المصانع التي ترغب في الانضمام للاقتصاد الرسمي فضلا عن توفير وبسيط الخدمات الأخرى التي تتمثل في التأمينات على العاملين بهذه المصانع.

وقال هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أيضا أن السبب الرئيسي في عدم تشيع مصانع بير السلم للانضمام للاقتصاد الرسمي هو البيروقراطية التي تشهدها بعض المصالح الحكومية، مؤكدًا أن هناك بعض الموظفين بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأكد "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاقتصاد الغير الرسمي المتمثل في مصانع بير السلم أذا انضم إلى الاقتصاد الرسمي سوف يؤدي إلى زيادة في تحسين الاقتصاد الرسمي للدولة فضلا عن توفير العديد من فرص العمل إضافة إلى مراقبة هذه المصانع من جانب الحكومة للحفاظ على الجودة والأمن والأمان.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هناك العديد من المنتجات والسلع المتداولة في الأسواق تابعة لمصانع بير السلم وإذا انضمت إلى الاقتصاد الرسمي ستخلق نوع من أنواع المنافسة بينها وبين المصانع الاخري مما تؤدي إلى أنخفاض في الأسعار.

وطالب هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تسهيل الإجراءات على أصحاب مصانع بير السلم لتشجيعهم على الدخول للاقتصاد الرسمي للدولة ومنع انتشار المنتجات المنتهية الصلاحية والغير صحية أو المطابقة للمواصفات الفنية
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