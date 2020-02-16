إطلاق اسمه على أحد الشوارع.. محافظ بورسعيد يكرم رائد العمل الخدمي والاجتماعي

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد احتفالية تكريم رائد العمل الخدمي والاجتماعي ابو بكر الصديق والذي نظمة نادي العمال الرياضي تقديرا لعطائة الكبير بحضور عدد من ابناء المحافظة والشخصيات العامة .





واعرب محافظ بورسعيد خلال كلمته عن شكر وتقديرة لمن ساهد في اقامة تلك الاحتفالية لاحد رموز العطاء بالمحافظة فهو احد النماذج التي نعتز ونفتخر بها جميعا فهو قصة عطاء يجب ان يعرفها جميع ابنائنا لغرس لديهم حب الانتماء والمشاركة المجتمعية الفعالة فبورسعيد جميلة بابنائها وفي عطاء اولادها .





وقرر محافظ بورسعيد اطلاق اسم ابو بكر الصديق علي احد شوارع او ميادين المحافظة بعد العرض علي المجلس التنفيذي خلال جلستة القادمة تقديرا لجهودة وعطاء كاحد ابناء بورسعيد الاوفياء .



