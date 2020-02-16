متحدث باسم قوات التحالف ينفي سقوط ضحايا خلال القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد

نفى الكولونيل مايلز كاغينز المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق سقوط قتلى أو جرحى، جراء سقوط 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء، في وقت سابق اليوم، بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.
وأوضح المتحدث - وفقا لراديو /صوت أمريكا/ في نشرته باللغة الإنجليزية أن المتحدث أوضح أن الهجوم وقع فجر اليوم باستخدام صواريخ خفيفة، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.
وكان الجيش العراقي قد أعلن في وقت سابق سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء والتي تضم مباني الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية والبعثات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن صاروخا رابعا استهدف قاعدة لوجستية قريبة / للامداد والتموين / تابعة لجماعات عراقية شبه عسكرية.