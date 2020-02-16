متحدث باسم قوات التحالف ينفي سقوط ضحايا خلال القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد

نفى الكولونيل مايلز كاغينز المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق سقوط قتلى أو جرحى، جراء سقوط 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء، في وقت سابق اليوم، بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.







وأوضح المتحدث - وفقا لراديو /صوت أمريكا/ في نشرته باللغة الإنجليزية أن المتحدث أوضح أن الهجوم وقع فجر اليوم باستخدام صواريخ خفيفة، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.



