شارع عبدالله رفاعي في المرج غارق في مياه الصرف.. صور

شكا المواطن أحمد صبحي ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق شارع عبدالله رفاعى بحى المرج

في مياه الصرف الصحي.





وقال القارئ في رسالته :نحن أهالى شارع عبدالله رفاعي حى المرج، نعانى من انتشار مياه الصرف الصحى، مناشدا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على شبكة صرف صحى وحل المشكلة رأفة بالأهالى قاطنى المنطقة .".

للتواصل مع الشاكى : 01141818058

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360