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سيارات

شاهد لأول مرة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

انتشرت صور الجيل الجديد كليا من بي ام دبليو الفئة الرابعة, وذلك أثناء تواجدها في مصنع الشركة الألمانية. حيث تكشف الصور عن السيارة من الامام والخلف.


ظهرت الفئة الرابعة بشبك أمامي عملاق, نفس الشبك الكبير الذي ظهر على السيارة الاختبارية Concept 4، بالإضافة الى حصولها على مصابيح أمامية ليزرية, وصدام أمامي بتصميم رياضي. أما من الخلف, فنلاحظ حصول الفئة الرابعة على نفس نمط المصابيح الـ LED الخلفية لبقية سياراتها.


ميكانيكيا, يتوقع أن تحصل الفئة الرابعة 2021 على مجموعة من خيارات المحركات بفئاتها المختلفة. المحرك الأول هو محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 225 حصان و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران. والآخر محرك 6 سلندر ثنائي التيربو سعة 3.0 لتر بقوة 382 حصان و 500 نيوتن.متر من عزم الدوران. بينما يتوقع بأن تحصل M4 عالية الأداء على محرك 6 سلندر ثنائي التيربو سعة 3.0 لتر بقوة 473 حصان و 599 نيوتن.متر من عزم الدوران.

شاهد لأول مرة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021.. صور
شاهد لأول مرة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021.. صور
شاهد لأول مرة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021.. صور
شاهد لأول مرة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021.. صور
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