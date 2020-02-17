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اقتصاد

طيران الشرق الأوسط اللبنانية تعدل عن قرار يشترط الدفع بالدولار

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:01 ص
طيران الشرق الاوسط
طيران الشرق الاوسط
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وكالات
ذكرت وسائل إعلام لبنانية بشركة طيران الشرق الأوسط المملوكة للدولة أن الشركة عدلت عن قرار بعدم قبول الدفع إلا بالدولار بعد رد فعل عنيف يوم الأحد، واتخذ هذا القرار في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة سيولة في النقد الأجنبي أدت إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار.

ونشرت أنباء هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء السبت ما أدى إلى توجه العشرات إلى مكتب تذاكر شركة طيران الشرق الأوسط في مطار بيروت في محاولة لشراء تذاكر بالليرة اللبنانية قبل سريان القرار يوم الاثنين، وكان جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر ووزير الخارجية السابق وصف هذا القرار في وقت سابق بأنه غير قانوني.

وكتب عضو البرلمان فؤاد مخزومي في تغريدة على تويتر أن القرار ”سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية“ و“يجب أن يُلغي“، وقال الرئيس ميشال عون إنه يجب تسعير تذاكر الطيران بالليرة اللبنانية تماشيا مع القانون.

ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة طفت على السطح في أواخر العام الماضي مع تباطؤ التدفقات المالية على البلاد واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلد بسبب الفساد وسوء الحوكمة.
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