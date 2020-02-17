حبس عاطل تعدى على جاره بـ كتر بسبب خلافات سابقة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدى على جاره العامل بسلاح ابيض "كتر" بسبب خلافات سابقه بينهم بدائرة القسم.





وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على اسبابها، وكذلك الاستعلام عن حالة المجنى عليه استعدادا للاستماع لأقواله.





البداية عندما تعدى عاطل على جاره بسلاح أبيض "كتر" بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجوار بحلوان .





وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بوقوع مشاجرة فى شارع الترعة بعرب غنيم دائرة القسم .





وانتقل رجال الأمن وتبين أن المشاجرة وقعت بين شخص يدعي محمود مصاب بجرح قطعي بالرأس "عاطل" وبين شخص يدعي أسامة وشهرته " حمو " لا يعمل ، تم ضبط الأخير والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة .





واعترف المتهم بتعديه على جاره بسبب خلافات حول الجيرة ، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق التى اصدرت قرارها السابق.



