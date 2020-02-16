AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منظومة الشكاوى: 90 % من إجمالي مليون شكوى قمنا بحلها.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:51 م
منظومة الشكاوي الموحدة
منظومة الشكاوي الموحدة
Advertisements
البهى عمرو

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الموحدة بمجلس الوزراء، إن منظومة الشكاوى تلقت مليون و 300 ألف شكوى منذ أن تم إنشاء المنظومة فى 2017.

وأضاف مدير منظومة الشكاوي الموحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى، أن المنظومة خلال عهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة تلقى مليون شكوى.

ولفت مدير منظومة الشكاوي الموحدة ، إلى أن منظومة الشكاوى تقوم بتلقى الشكوى ويتم توجيهها لـ الجهة المنوطة بها ونتابع حلها وطرق التعامل معها.

وأشار مدير منظومة الشكاوي الموحدة ، إلى أنه تم حل أكثر من 82 % من حجم الشكاوى التى تم تلقيها سواء بالإيجاب أو بالسلب، مؤكدًا أن هناك جهد كبير يبذل من أجل المواطن المصري.

وأوضح مدير منظومة الشكاوي الموحدة، أن أكثر الشكاوى تكون بخصوص الصحة ويتم حلها فى الحال، وأن معظم الشكاوى تأتي بالاستجابة الفورية.

وتابع مدير منظومة الشكاوي الموحدة، أن جميع الوزرات تتعاون مع منظومة الشكاوي، ويتم حل المشكلات بأسرع وقت، وأكد أن الوزارات بنسبة 90 %.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: الحكومة تعاملت مع 58 ألف شكوى واستغاثة خلال ديسمبر الماضي

استقبلت 640 ألف شكوى.. رئيس الوزراء يستعرض حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في 2019

الشكاوى الحكومية: تعاون مثمر مع وزارات الداخلية والتموين والتضامن لحل مشكلات المواطنين

رئيس الوزراء يستعرض حصاد عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019.. مدبولى يشدد على أهمية عمل هذه المنظومة كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.. المنظومة استقبلت 640 ألف شكوى

%46 من الرسائل تخص 11 وزارة.. رئيس الوزراء يستعرض تقرير يناير حول شكاوى المواطنين

تطوير وتفعيل منظومة الشكاوى بالمستشفيات والإدارات الصحية في الغربية

ترشيحاتنا

بـ هوت شورت.. شاهد.. روبي بإطلالة جريئة برفقة شقيقتها

#قاطعوا_محمد_رمضان يتخطى 300 ألف فى 3 أيام

الدولار يتراجع بشكل كبير في المركزي و11 بنكا آخر.. تعرف على سعره اليوم

مستشار وزير التموين يكشف سبب تأخر صرف الدعم للمواليد المضافين حديثا

تجمع بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ زوجة محمد زيدان الثانية في عيد ميلادها

المرور يكلبش سيارة فنان شهير بالدقي.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد