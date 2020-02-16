منظومة الشكاوى: 90 % من إجمالي مليون شكوى قمنا بحلها.. فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الموحدة بمجلس الوزراء، إن منظومة الشكاوى تلقت مليون و 300 ألف شكوى منذ أن تم إنشاء المنظومة فى 2017.

وأضاف مدير منظومة الشكاوي الموحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى، أن المنظومة خلال عهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة تلقى مليون شكوى.

ولفت مدير منظومة الشكاوي الموحدة ، إلى أن منظومة الشكاوى تقوم بتلقى الشكوى ويتم توجيهها لـ الجهة المنوطة بها ونتابع حلها وطرق التعامل معها.

وأشار مدير منظومة الشكاوي الموحدة ، إلى أنه تم حل أكثر من 82 % من حجم الشكاوى التى تم تلقيها سواء بالإيجاب أو بالسلب، مؤكدًا أن هناك جهد كبير يبذل من أجل المواطن المصري.

وأوضح مدير منظومة الشكاوي الموحدة، أن أكثر الشكاوى تكون بخصوص الصحة ويتم حلها فى الحال، وأن معظم الشكاوى تأتي بالاستجابة الفورية.

وتابع مدير منظومة الشكاوي الموحدة، أن جميع الوزرات تتعاون مع منظومة الشكاوي، ويتم حل المشكلات بأسرع وقت، وأكد أن الوزارات بنسبة 90 %.