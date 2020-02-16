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مرأة

وصفة مذهلة للتخلص من تقشير وخشونة الأصابع

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:42 م
وصفة مذهلة للتخلص
وصفة مذهلة للتخلص من تقشير وخشونة الاصابع
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اسماء محمد
تعاني بعض السيدات والفتيات من تقشير وخشونة المنطقة المحيطة بالاظافر فى أطراف الأصابع مما يجعل مظهر اليدين أقل جاذبية وجمالا.

تجرب النساء الكثير من الحلول للحصول على مظهر جيد لليدين لكن بسبب استخدام اليدين فى الكثير من أعمال المنزل تجد بعض النساء مشقة فى الانتظام على استخدام الحل المناسب.

قدم موقع "boldsky" وصفة سهلة جدا لعلاج تقشير وخشونة واسمرار المنطقة المحيطة بالأظافر فى أطراف الأيدي .

- افركي أظافرك وأطراف أصابعك بكمية سخية من زبدة الشيا.
- ارتدي زوجًا من القفازات واترك الكريم يجلس بين عشية وضحاها.
- بحلول الصباح وستكون بشرتك ناعمة.
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