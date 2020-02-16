خمسة دياكونيين جدد بإيبارشية ملوي تمهيدًا لسيامتهم كهنة الأسبوع المقبل

صلى نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين اليوم، قداس عيدي دخول السيد المسيح الهيكل وشهداء العصر الحديث بالكنيسة المرقسية بملوي.





وخلال القداس صلوات تم سيامة خمسة من الشمامسة لينالوا درجة "دياكون" تمهيدًا لسيامتهم في درجة القسيسية يوم الأحد القادم للخدمة في بعض كنائس الإيبارشية.





كان نيافته أعلن أسماء المرشحين للكهنوت في كافة وسائل الإعلان الخاصة بالإيبارشية في كل الكنائس منذ عشرة أيام، ليتسنى لأبناء الإيبارشية إبداء الرأي بشأنهم خلال هذه المدة.





وكان صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس أسقف عام شرق السكة الحديد وصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد قد صليا القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة (مقر المطرانية).





وأقيم القداس الإلهي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بقطر أسقف وادي الجديد المتنيح الذي رحل عن عالمنا عصر الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨.