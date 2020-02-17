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سيارات

مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مرسيدس مؤخرًا قرارها وقف إنتاج X-Class  الفاخرة بسبب ضعف المبيعات في شهر مايو المقبل.

 

شركة Carlex Design البولندية حملت على عاتقها تقديم نسختين معدلتين من البيك أب، الأولى تحمل اسم Final Edition والثانية باسم Extreme، باكسسوارات خارجية فريدة و متميزة.

 

تأتي نسخة Final Edition بلون أحمر برّاق للخارجية والجلود الداخلية، مع لون أسود لنسخة Extreme مع إضافات كربون فايبر للخارجية وعمود ضوئي ليزر LED للسقف وعتبات جانبية سميكة.

 

المقصورة الداخلية تغيرت بالكامل من خلال استخدام جلود جديدة فاخرة سوداء أو حمراء مع لوحة قيادة كربون فايبر ومقاعد رياضية مع تطريز أحمر أنيق على مساند الأذرع.

مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور
مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور
مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور
مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور
مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور
مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور
مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور
مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور
مرسيدس تودع X-Class بنسخ معدلة فاخرة .. صور
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