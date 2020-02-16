ريال مدريد يقلب الطاولة على سيلتا فيجو بهدفين بمساعدة الـ VAR





وتمكن الريال من إحراز أول الأهداف من كرة عرضية أرضية من مارسيلو من جهة اليسار قابلها توني كروس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.









وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 64، لصالح فريق ريال مدريد عن طريق سيرجيو راموس من علامة الجزاء بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو والتأكد من عرقلة إيدن هازارد داخل منطقة الجزاء.



