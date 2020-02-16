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رياضة

ريال مدريد يقلب الطاولة على سيلتا فيجو بهدفين بمساعدة الـ VAR

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تمكن فريق ريال مدريد من قلب الطاولة على ضيفه سيلتا فيجو، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي تقام حاليا على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات  الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.


وتمكن الريال من إحراز أول الأهداف من كرة عرضية أرضية من مارسيلو من جهة اليسار قابلها توني كروس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.


وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 64، لصالح فريق ريال مدريد عن طريق سيرجيو راموس من علامة الجزاء بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو والتأكد من عرقلة إيدن هازارد داخل منطقة الجزاء.

ويدخل فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان المباراة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لفض الشراكة مع برشلونة والانفراد بصدارة الدوري الإسباني.

في المقابل يطمح فريق سيلتا فيجو الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 18 بـ 20 نقطة.
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