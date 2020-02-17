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حوادث

بعد اغتصابها .. عرض طفلة المرج على الطب الشرعي للوقوف على التقرير المبدئي للواقعة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:00 ص
عرض طفلة المرج على
عرض طفلة المرج على الطب الشرعي
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رامى المهدى

أمرت نيابة المرج، بعرض طفلة على الطب الشرعي وذلك بعد ان قام زوج والدتها باغتصابها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الاولية ، ان قسم شرطة المرج  تلقى اشارة من مستشفي خاص يفيد استقبالها طفلة اسمها سما أيمن ٤ سنوات مقيمه في شارع الجمهورية بدائرة القسم مصابه نتيجة ادعاء بسقوطها من علو بذات العنوان سكنها ، تم التحفظ على الجثة فى ثلاجة المستشفي .


وبمناظرة جثة الطفلة تبين وجود اثار اصابات ظاهرية بانحاء متفرقة من جسدها النحيف ووجود اثار زرقان بجسدها .

وبسؤال والدتها ٣٦ سنة ربة منزل اتهمت زوجها المدعو محمد أ ٤٨ سنة نجار مسلح مقيم بذات العنوان محل سكنهما بالتعدي علي طفلتها بالضرل المبرح حتى لقيت مصرعها .

واضافت الام فى اقوالها ان زوجها مدمن مخدرات وان التعاطى السبي فى فقدانه الوعى والاعتداء على طفلتها ، وانه قد هرب عقب ارتكابه الجريمة ، تم تحرير محضر واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا ضبط واحضار المتهم الهارب .

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