بعد اغتصابها .. عرض طفلة المرج على الطب الشرعي للوقوف على التقرير المبدئي للواقعة

أمرت نيابة المرج، بعرض طفلة على الطب الشرعي وذلك بعد ان قام زوج والدتها باغتصابها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الاولية ، ان قسم شرطة المرج تلقى اشارة من مستشفي خاص يفيد استقبالها طفلة اسمها سما أيمن ٤ سنوات مقيمه في شارع الجمهورية بدائرة القسم مصابه نتيجة ادعاء بسقوطها من علو بذات العنوان سكنها ، تم التحفظ على الجثة فى ثلاجة المستشفي .





وبمناظرة جثة الطفلة تبين وجود اثار اصابات ظاهرية بانحاء متفرقة من جسدها النحيف ووجود اثار زرقان بجسدها .





وبسؤال والدتها ٣٦ سنة ربة منزل اتهمت زوجها المدعو محمد أ ٤٨ سنة نجار مسلح مقيم بذات العنوان محل سكنهما بالتعدي علي طفلتها بالضرل المبرح حتى لقيت مصرعها .





واضافت الام فى اقوالها ان زوجها مدمن مخدرات وان التعاطى السبي فى فقدانه الوعى والاعتداء على طفلتها ، وانه قد هرب عقب ارتكابه الجريمة ، تم تحرير محضر واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا ضبط واحضار المتهم الهارب .



