الحكومة الليبية: سنواجه أزمة مالية بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية

قال فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن ليبيا ستواجه أزمة مالية وعجزا في ميزانية 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية، وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشكل كبير منذ 18 يناير عندما بدأت عمليات الإغلاق، وفقا للمؤسسة الوطنية للنفط ببيان يوم الخميس إن إنتاج النفط الخام هبط إلى 163684 برميلا يوميا.





وقال السراج: ”باختصار.. استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيؤدي إلى أزمة مالية وستخفض إلى مستوياتها الدنيا“، وكرر السراج الأرقام التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط قائلا إن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ بدء الإغلاق.





وقال السراج ”حذرنا من استخدام ورقة النفط كورقة مساومة سياسية وتجنبنا التصعيد والمواجهات في مناطق استخراج النفط حرصا على سلامة المؤسسات النفطية، وأضاف أن الحكومة بدأت إجراء قانونيا لمحاسبة المسؤولين عن عمليات إغلاق المنشآت النفطية، ولم يذكر تفاصيل أخرى.





وكانت المؤسسة الوطنية للنفط حذرت في وقت سابق من إن إنتاج النفط سيهبط في نهاية الأمر إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمرت عمليات الإغلاق مقابل نحو 1.2 مليون برميل يوميا في السابق.