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منوعات

مباراة ملاكمة تتحول إلى مشاجرة دامية .. شاهد ما حدث

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تحولت فاعلية ملاكمة إلى مشاجرة جماعية عنيفة  نقل على أثرها العشرات إلى المستشفى .


وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، تم استدعاء شرطة مقاطعة وارويكشاير الانجليزية إلى ملعب سبورتس كونكشن في ريتون أون ديسمور بعد ظهر يوم السبت لتلقي بلاغ  يفيد بأن عددًا من الأشخاص دخلوا في شجار عنيف و دامي.


وتوضح لقطات نشرت عبر موقع التغريدات تويتر مجموعة من عشرات الأشخاص يلقون بالكراسي على بعضهم الآخر ، فيما يقدم اشخاص اخرين بفتح طفايات الحريق في الهواء خلال المشاجرة الدامية.


وأسفرت المعركة الدامية إلى اصابة العشرات بجروح متوسطة و خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى .


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