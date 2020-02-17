لـ تبولها اللاإرادي..حبس تاجر وزوجته لاتهامهما بتعذيب طفلة حتى الموت.. والنيابة تأمر بتشريح الجثة

امرت النيابة العامة، بحبس تاجر وزوجتة 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتعذيب طفلة صديقه حتى الموت ، كما امرت النيابة بتشريح جثمان الطفلة المجنى عليها للوقوف على تقرير الصفة التشريحية.

واوضحت التحقيقات ان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من مستشفى خاص باستقبالها طفلة ٥ سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بجسمها توفيت فور وصولها، وبها آثار اعتداء وتعذيب جسدي بأنحاء متفرقة من جسدها.





وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن والدها يقوم برعاية طفلته بعد ترك زوجته منزل الزوجية بسبب خلافات بينهما، وليلة الحادث قام بترك طفلته لدى صديقه الذى يعمل صاحب محل مواتير مياه وزوجته ربة منزل المقيمان فى شارع مكة بعين شمس.





كما تبين أن المتهم اتصل بوالدها بعد واقعة الاعتداء على طفلته حتى فقدت الوعي، فهرول مسرعا الاب وقام بنقلها إلى المستشفى وإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.





وقد تمكن رجال المباحث من ضبط الزوج وزوجته بعد أن اتهمهما الأب باعتدائهما على طفلته وموتها.





وبمواجهتهما اعترف المتهمان بارتكابه الواقعة بغرض تهذيبها وليس قتلها بسبب تبوبها اللاإرادي ، إلا أنهما فوجئا بفقدها الوعى وتوفت فور وصولها للمستشفي ، وتولت النيابة التحقيق .



