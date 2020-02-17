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سيارات

مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت مرسيدس بالتعاون مع Cigarette عن قارب تيرانا الجديد في معرض ميامي الدولي للقوارب.


القارب يأتي بتصميم مستوحى من G63 الوحيدة من نوعها والتي تأتي بطلاء خارجي أسود مع اللمسات الذهبية المعدنية، و جنوط قياس 22 انش، أما المقصورة الداخلية بها تنجيد مصنوع من اللونين الأزرق الداكن والبيج.


ميكانيكيًا حصل القارب على 6 محركات V8 Mercury Racing 450R سوبرتشارج، يولد كل محرك قوة 450 حصان بمجموع 2,700 حصان، وبسرعة قصوى 129 كم/س مع جهاز تثبيت يعمل على تقليل اللف بنسبة 80% للتوازن في المياه الهائجة.


داخلية القارب تأتي بمزيج من اللونين البيج والأزرق الداكن، مع لوحة العدادات بشاشات رقمية كبيرة، كما أن الهيكل الخارجي عبارة عن سقف عاكس و مقاوم للحرارة لتوفير الأجواء اللطيفة في الداخل.


وهناك مساحة لمن يرغب في إعداد الطعام تضم شواية وحوض، مع أريكة وثلاجة وسرير كبير وحمام.

مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
مرسيدس تكشف عن أول قارب مستوحى من G63 بقوة خارقة .. صور
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