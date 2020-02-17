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حوادث

اليوم.. نظر طعن متهمي أحداث الذكرى الثالثة للثورة على حكم حبسهم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:00 ص
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
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اسلام مقلد
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة» على أحكام السحن الصادرة بحقهم.

يُذكر أن المحكمة ذاتها قررت الجلسة الماضية إخلاء سبيل 105 متهمين في القضية، بعدما قبلت طعنهم لإلغاء حكم الجنايات الصادر بحبسهم عاما مع الشغل، وحددت جلسة اليوم؛ لنظر موضوع القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى مارس الماضي بالسجن 3 سنوات لـ7 متهمين والحبس عام مع الشغل لـ120 متهمًا آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، ووضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة عام. وكان قد سبق هذا الحكم حكم غيابي ضد المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت في 2014 بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
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