إجراء حاسم من نقابة الموسيقيين ضد مطربي المهرجانات .. اعرف التفاصيل

وهذا قرار لن يتم التراجع فيه. قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إنه تم إصدار قرار أمس بإيقاف التعامل مع مطربين المهرجانات نهائيا





وأضاف الفنان هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن حسن شاكوش نجح فقط فى امتحانات النقابة ولكن وضعه النقابي لم يكن اتخذ فيه قرارا في المجلس.





وتابع نقيب الموسيقيين ، أن حسن شاكوش خالف ثوابت المجتمع ويتم الآن إعادة النظر في طلب عضوية بنقابة الموسيقيين.





وأوضح الفنان هاني شاكر، أن الشعب المصري يستحق فنا أكبر من هذه الأغاني، ومطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات.





وأشار هانى شاكر إلى أن كل هذه النوعية من الأغاني لها رصد مجتمعي كبير ضدها وهذا لم يكن رأيه أو رأي النقابة بل معظم المصريين أنهم ضد هذه النوعية من الأغاني التي تسيء لمصر والشعب المصري والتراث المصري الفني.



