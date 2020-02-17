الدوري الإسباني.. ريال مدريد يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل على أرضه مع سيلتا فيجو

وسجل فيدور سمولوف الهدف الأول في شباك أصحاب الأرض ريال مدريد بعد مرور 7 دقائق، من تمريرة حاسمة من زميله ياجو أسباس .

وتمكن الريال من إحراز التعادل من كرة عرضية أرضية من مارسيلو من جهة اليسار قابلها توني كروس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.





وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 64، لصالح فريق ريال مدريد عن طريق سيرجيو راموس من علامة الجزاء بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو والتأكد من عرقلة إيدن هازارد داخل منطقة الجزاء.





وفي الدقيقة 85، سجل سيلتا فيجو هدف التعادل، بعد تمريرة أمامية من دينيس سواريز إلى سانتياجو مينا المنطلق خلف دفاعات فريق ريال مدريد والذي صوب كرة أرضية سكنت يسار المرمى.



وشهدت التشكيلة الأساسية التي لعب بها ريال مدريد، عودة البلجيكي إدين هازارد للخط الهجومي بعد طول غياب للإصابة، كما تواجد فالفيردي على حساب لوكا مودريتش، ومارسيلو أساسيًا بدلًا من فيرلاند ميندي الذي تواجد على دكة البدلاء.