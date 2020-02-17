AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الولادة تحت الماء.. هل هي بديل آمن للولادة القيصرية؟.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:00 ص
الولادة القيصرية
الولادة القيصرية
Advertisements
لمياء الياسين
فوائد عديدة للولادة تحت الماء فهى  أكثر شعبية على مدى العقود القليلة الماضية، ولا يجب اللجوء إلى الولادة الطبيعية تحت الماء إلا عندما يكون عنق الرحم قد تمدد بشكل كامل.

اقرأ أيضا ..
أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد أن الولادة الطبيعية تحت الماء تصلح لمن عمرهم أقل من 17 عامًا أو أكبر من 35 عامًا وليس لديهم مضاعفات مثل تسمم الحمل أو مرض السكري.

قد لا ينصح بالولادة الطبيعية تحت الماء إذا كان لديك أي من المضاعفات مثل عدوى الجلد أو الإصابة بالحمى أو النزيف المهبلي المفرط أو صعوبة في تتبع نبضات الجنين.

أما عن مخاوف الكثير من الأمهات على طفلها من إمكانية عدم القيام بالتنفس الصحيح تحت الماء،إليك كافة المعلزمات عن الولادة تحت الماء فى الرابط التالى ..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش خطر ولا حاجة.. الأفضل لطفلك الولادة القيصرية ام الطبيعية؟

6 خطوات للتخلص من الإمساك بعد الولادة القيصرية | اتبعيها

كرة الولادة أثناء الحمل.. رسالة دكتوراه جديدة بـ تمريض المنصورة

استئصال الرحم.. تعرف على أبرز المضاعفات الناتجة عن الولادة القيصرية

فوائد غير متوقعة.. الولادة القيصرية وأبرز أسباب اللجوء إليها.. فيديو

هل انتهى عصر القيصرية؟.. معلومات لا تعرفينها عن الولادة تحت الماء

ترشيحاتنا

لمساندة اللاعبين.. فايلر يعرض على حسام عاشور إعفاءه من رحلة الإمارات

هاني شاكر: محمد رمضان بيتكلم مش بيغني وحصل على تصريح من النقابة

صحية جدا .. ما الذي يحدث للجسم عند تناول الطحينة

ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب.. تفاصيل

الساعة بـ 3 آلاف جنيه.. عاطل يعرض زوجته للجنس الجماعي على فيس بوك

أخبار الفن.. الصلح بين الشرنوبي وسارة الطباخ.. و"الموسيقيين" تصدم محمد رمضان وحسن شاكوش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد