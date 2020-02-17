الولادة تحت الماء.. هل هي بديل آمن للولادة القيصرية؟.. فيديو

فوائد عديدة للولادة تحت الماء فهى أكثر شعبية على مدى العقود القليلة الماضية، ولا يجب اللجوء إلى الولادة الطبيعية تحت الماء إلا عندما يكون عنق الرحم قد تمدد بشكل كامل.
أما عن مخاوف الكثير من الأمهات على طفلها من إمكانية عدم القيام بالتنفس الصحيح تحت الماء،إليك كافة المعلزمات عن الولادة تحت الماء فى الرابط التالى ..
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أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد أن الولادة الطبيعية تحت الماء تصلح لمن عمرهم أقل من 17 عامًا أو أكبر من 35 عامًا وليس لديهم مضاعفات مثل تسمم الحمل أو مرض السكري.
قد لا ينصح بالولادة الطبيعية تحت الماء إذا كان لديك أي من المضاعفات مثل عدوى الجلد أو الإصابة بالحمى أو النزيف المهبلي المفرط أو صعوبة في تتبع نبضات الجنين.
أما عن مخاوف الكثير من الأمهات على طفلها من إمكانية عدم القيام بالتنفس الصحيح تحت الماء،إليك كافة المعلزمات عن الولادة تحت الماء فى الرابط التالى ..