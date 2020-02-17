المالية تبيع سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه.. اليوم

تعتزم وزارة المالية اليوم الإثنين، بيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة.





قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إنها عهدت للبنك المركزي بعمليات طرح استحقاقي الخزانة، إذ أنه من المخطط بيع سند خزانة لاستحقاق 3 سنوات بـ3.75 مليار جنيه و سند خزانة لاستحقاق 7 سنوات بـ3.25 مليار جنيه.





وباعت وزارة المالية أمس الأحد أجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 42مليار جنيه مخطط بيعها علي مدار الأسبوع الجاري عبر 3 عطاءات دورية.





ويتبقي لوزارة المالية آخر طرح لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ20.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.