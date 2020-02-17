AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تبيع سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه.. اليوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:30 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي

تعتزم وزارة المالية اليوم الإثنين، بيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة.


قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إنها عهدت للبنك المركزي بعمليات طرح استحقاقي الخزانة، إذ أنه من المخطط بيع سند خزانة لاستحقاق 3 سنوات بـ3.75 مليار جنيه و سند خزانة لاستحقاق 7 سنوات بـ3.25 مليار جنيه.


وباعت وزارة المالية أمس الأحد أجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 42مليار جنيه مخطط بيعها علي مدار الأسبوع الجاري عبر 3 عطاءات دورية.


ويتبقي لوزارة المالية آخر طرح لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ20.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ4 مليارات جنيه

المالية تعلن نتائج بيع سندات بقيمة 3.75 مليار جنيه

المالية تبيع أذون بـ 14.5 مليار جنيه اليوم

المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه

المالية تبيع أذون بـ14.5 مليار جنيه.. اليوم

بقيمة 14.5 مليار جنيه.. المالية تبيع أجلي خزانة.. غداً

ترشيحاتنا

تعليق جريء من بسمة وهبة على قرار منع أغاني المهرجانات.. فيديو

عبر موقع دعم مصر.. التموين تطالب المواطنين بتسجيل رقم المحمول

سيدة تفقد أغلى ما تملك بسبب باقة من الورود

روحاني يكشف حقيقة تنحيه عن رئاسة إيران: قدمت استقالتي بالفعل

ارتفاع جنوني في عدد وفيات وإصابات كورونا بالصين

هذا ما فعلوه معنا.. مصري يحكي تجربته في الحجر الصحي بسبب كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان إليسا فى دبى ..صور

بفستان لامع.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا