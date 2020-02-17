حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 17/2/2020 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحى

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.









الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وماليا: اليوم تجد أنك تميل إلى الاعتدال في كل شيء، وتبدو متزنا جدا وينفعك ذلك.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة