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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 17/2/2020 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحى

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:26 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاثنين 17- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الاثنين 17-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.
عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمدك بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا وتبدو في أوج تألقك.
 
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا فاليوم الفرصة سانحة لإصلاح علاقتك بشريك حياتك.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك ولا تتسرع في اتخاذ قرار.
عاطفيا: قد تتملكك الحيرة في علاقة عاطفية وعليك أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر كي لا تتفاقم المشاكل.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجبات مهنية أو منزلية، فقط اعتن بحماية حقوقك.
عاطفيا: حاذر من المبالغة في انفعالاتك.. تماسك ولا تفقد أعصابك حتى لو واجهت استفزازا.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.
مهنيا واجتماعيا: تسعد اليوم بوقتك وتعبر عن وجهات نظر جديدة وتوسع نطاق اتصالاتك.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: اليوم تجد أنك تميل إلى الاعتدال في كل شيء، وتبدو متزنا جدا وينفعك ذلك.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: اليوم اهتم بأن تتعامل بأسلوب ودي مع من حولك كي تحافظ على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك لتتخلص من أي تشوش.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: اليوم تبدو قادرا على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة وقد تقوم بخيارات تثبت تفوقك وذكاءك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا ويدفعك للتقدم بثقة نحو من تحب.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وصحيا: حاول أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك لتتغلب على الإجهاد وعليك ألا تعلن عن خططك!
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا ومن المهم ألا تعلن أخبارك الشخصية.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد المخلصين الذين يساندونك وتساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة بعض الأصحاب.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.
اجتماعيا وعاطفيا: الفلك يدعوك اليوم أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.
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