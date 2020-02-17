حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 17/2/2020 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحى

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاثنين 17- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الاثنين 17-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.
عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمدك بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا وتبدو في أوج تألقك.
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.
عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمدك بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا وتبدو في أوج تألقك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا فاليوم الفرصة سانحة لإصلاح علاقتك بشريك حياتك.
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا فاليوم الفرصة سانحة لإصلاح علاقتك بشريك حياتك.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك ولا تتسرع في اتخاذ قرار.
عاطفيا: قد تتملكك الحيرة في علاقة عاطفية وعليك أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر كي لا تتفاقم المشاكل.
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك ولا تتسرع في اتخاذ قرار.
عاطفيا: قد تتملكك الحيرة في علاقة عاطفية وعليك أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر كي لا تتفاقم المشاكل.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجبات مهنية أو منزلية، فقط اعتن بحماية حقوقك.
عاطفيا: حاذر من المبالغة في انفعالاتك.. تماسك ولا تفقد أعصابك حتى لو واجهت استفزازا.
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجبات مهنية أو منزلية، فقط اعتن بحماية حقوقك.
عاطفيا: حاذر من المبالغة في انفعالاتك.. تماسك ولا تفقد أعصابك حتى لو واجهت استفزازا.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.
مهنيا واجتماعيا: تسعد اليوم بوقتك وتعبر عن وجهات نظر جديدة وتوسع نطاق اتصالاتك.
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.
مهنيا واجتماعيا: تسعد اليوم بوقتك وتعبر عن وجهات نظر جديدة وتوسع نطاق اتصالاتك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: اليوم تجد أنك تميل إلى الاعتدال في كل شيء، وتبدو متزنا جدا وينفعك ذلك.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: اليوم تجد أنك تميل إلى الاعتدال في كل شيء، وتبدو متزنا جدا وينفعك ذلك.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: اليوم اهتم بأن تتعامل بأسلوب ودي مع من حولك كي تحافظ على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك لتتخلص من أي تشوش.
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: اليوم اهتم بأن تتعامل بأسلوب ودي مع من حولك كي تحافظ على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك لتتخلص من أي تشوش.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: اليوم تبدو قادرا على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة وقد تقوم بخيارات تثبت تفوقك وذكاءك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا ويدفعك للتقدم بثقة نحو من تحب.
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: اليوم تبدو قادرا على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة وقد تقوم بخيارات تثبت تفوقك وذكاءك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا ويدفعك للتقدم بثقة نحو من تحب.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وصحيا: حاول أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك لتتغلب على الإجهاد وعليك ألا تعلن عن خططك!
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا ومن المهم ألا تعلن أخبارك الشخصية.
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وصحيا: حاول أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك لتتغلب على الإجهاد وعليك ألا تعلن عن خططك!
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا ومن المهم ألا تعلن أخبارك الشخصية.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد المخلصين الذين يساندونك وتساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة بعض الأصحاب.
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد المخلصين الذين يساندونك وتساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة بعض الأصحاب.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.
اجتماعيا وعاطفيا: الفلك يدعوك اليوم أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.
اجتماعيا وعاطفيا: الفلك يدعوك اليوم أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.