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رياضة

بركات: الزمالك قدم مباراة كبيرة ويستحق اللقب الإفريقي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:11 ص
محمد بركات
محمد بركات
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ريهام بكير
قال محمد بركات مدير الكرة بالمنتخب الوطني، إن الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي واستحق التتويج باللقب.

وأضاف بركات في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten الذي يقدمه محمد فاروق، أن الزمالك خاض المباراة بشكل جيد جدًا منذ بدايتها، واستحق تحقيق الفوز الكبير لرغبته القوية لتحقيق اللقب منذ بداية اللقاء، مضيفًا إلى أنه كان الأقوى من الفريق التونسي في الملعب.

وحقق نادي الزمالك، بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد اكتساحه نادي الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب نادي الغرافة بقطر.

ورفع الزمالك رصيده من بطولة كأس السوبر للبطولة الرابعة في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، بعد النادي الأهلي ، والذي يملك الرقم القياسي لعدد بطولات كأس السوبر بـ 6 بطولات، ومتخطيًا نادي مازيمبي الكونغولي الذي حقق 3 بطولات.
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