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فن

حياتي مش تمام لـ رامي صبري تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:12 ص
رامي صبري
رامي صبري
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آيه عاطف
حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها .. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام .. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.
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