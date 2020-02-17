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فن

ايه رأيكم؟| شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم في قصة حب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:58 ص
هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد حاتم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها مع الفنان أحمد حاتم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بالصورة التي جمعتها مع صديقها الفنان من فيلمهم الأخير قصة حب وعلقت قائلة "فيلم قصة حب تقدروا تشوفوه اون لاين اللي شاف الفيلم إية رأيه".

وسرعان ما تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم بين "قمررر في الفيلم" و "فيلم جميل جدا" و " الف مبروووووك ويارب تكسري الدنيا" و "ادائكم ممتاز جدا والقصة حلوة".

وسبق أن انتشر خلال الفترة الماضية أن هناك خلافات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد لكن أنهى "حاتم" ما أثير من بعض رواد السوشيال ميديا من غيرة الفنان أحمد فهمي منه بسبب علاقة الصداقة القوية بين الفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم عبر السوشيال ميديا. 

وقال أحمد حاتم خلال لقاء ببرنامج ذا انسيدر بالعربي" المعروض على تليفزيون دبي "محدش يعرف يعاند فهمي"، مبينا أن كل ما كتب عن غيرة أحمد فهمي كلام غير صحيح، مؤكدًا أنهما أصدقاء.

وتابع أحمد حاتم أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بأحمد فهمي منذ عرض فيلم "ورقة شفرة" ويذهبان دوما السينمات سويا. 
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