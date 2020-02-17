حب جماهير الإسماعيلي.. بركات: لا أتاشبه مع ثابت البطل في إدارتي للكرة

ن ثابت البطل، رحمة الله عليه، كان ذو شخصية قوية جدًا ، وهذا سبب كبير في نجاحه داخل النادي الأهلي على مدار تواجده في منصب مدير الكرة .

في إدراتي للكرة، هناك إختلاف في الشخصية، لكنني أسعى دائمًا لتواجد الانضباط داخل صفوف لاعبي المنتخب في كل المعسكرات لأنه هو السبب الكبير في النجاح لأي منظومة.

وتطرق بركات إلى ذكريات مفاوضات الأهلي مع نادي السكة في بداية مشواره الكروي من أجل الإنضمام للقلعة الحمراء ، وقُبل الطلب بالرفض كثيرًا حتى تمت الموافقة في النهاية.



