حب جماهير الإسماعيلي.. بركات: لا أتاشبه مع ثابت البطل في إدارتي للكرة

قال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إن ثابت البطل، رحمة الله عليه، كان ذو شخصية قوية جدًا ، وهذا سبب كبير في نجاحه داخل النادي الأهلي على مدار تواجده في منصب مدير الكرة .
وأضاف بركات في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten الذي يقدمع الإعلامي محمد فاروق أنني لا أتشابه تمامًا مع شخصية ثابت البطلفي إدراتي للكرة، هناك إختلاف في الشخصية، لكنني أسعى دائمًا لتواجد الانضباط داخل صفوف لاعبي المنتخب في كل المعسكرات لأنه هو السبب الكبير في النجاح لأي منظومة.
وتطرق بركات إلى ذكريات مفاوضات الأهلي مع نادي السكة في بداية مشواره الكروي من أجل الإنضمام للقلعة الحمراء ، وقُبل الطلب بالرفض كثيرًا حتى تمت الموافقة في النهاية.
وأضاف بركات أن تواجده مع الإسماعيلي من أفضل أيامه ، ولازال حب جمهور الإسماعيلي عنده لا يقدر لأن لهم فضل كبير فيما وصل إليه حتى الآن.