واجهة ومسلة ومركب .. ملحمة إنجازات مصرية في أكبر صرح ثقافي بالعالم.. صور

يعد المتحف المصرى الكبير أحد أكبر المشروعات الثقافية والحضارية والأثرية فى القرن ال21،وهو اعظم هدية تقدمها مصر للعالم كله،ويعتبر هرم مصر الرابع التي تبنيه الدولة المصرية بجوار اهرامات الجيزة الثلاثة.





وهذا المشروع العملاق تتخلله مجموعة من الإنجازات والتحديات التي نجح فريق عمل المتحف بقيادة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة في تجاوزها بنجاح.





الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف رصد لنا أبرز الإنجازات والتحديات في المشروع،حيث قال لصدي البلد أن مشروع المتحف بمثابة عبور جديد قامت به القوات المسلحة والهيئة الهندسية ويمثلها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف.





# نسبة الإنجازات





وكشف الدكتور عيسي زيدان أنه عندما تولي اللواء عاطف مفتاح مسئولية الاشراف على مشروع المتحف، كانت نسبة الإنجازات 17٪ حتى عام 2016 ،واستطاع اللواء عاطف مفتاح ان يقفز بالانجازات لما يقرب من 96٪ في ثلاثة سنوات،خاصة أننا كدنا نفقد الأمل في افتتاح هذا المتحف،حتي جاء اللواء عاطف مفتاح ليجعل الحلم حقيقة.





# واجهة المتحف

وقال زيدان أن الواجهة القديمة للمتحف كانت لا تمت للحضارة المصرية باي صلة،بل كانت تحتوي على الرسومات المسيئة للحضارة المصرية القديمة،وكان المبني يصور رموزًا يهودية صهيونية منها "نجمة داود والشمعدان"،ويرسخ للزعم اليهودي القائل بأن رمسيس الثانى هو فرعون الخروج،خاصة مع وجود تمثال الملك رمسيس الثاني في البهو العظيم.





وقال عيسي زيدان أن مصمم المتحف هو المعماري روسين هينجن وهو أيرلندي الجنسية يهودي الديانة وقد تتلمذ على يد المعمارى الإسرائيلى موسى صفدى، مصمم متحف الهولوكوست في تل أبيب، والذي حرص علي استخدام رموز ظهرت دلالاتها لتصميم المتحف الكبير والتي ترسم شعار النجمة السداسية اليهودية "نجمة داود" على جدران المتحف.





وقام اللواء عاطف مفتاح بتعديل التصميم ليتناسب ويتماشى مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمه،حيث قام بتصميم الواجهة ومداخلها على شكل اهرامات مضيئة تبعث نورها الى السماء،وترسل رسالة للعالم بان الحضاره المصرية تشع نورا للعالم كله،وتزين البوابة الرئيسة خراطيش تحمل اسماء ملوك مصر العظماء.





# مراكب خوفو

وقال زيدان أن مركب خوفو الاولى تم اكتشافها عام 1954 على يد عالم الاثار كمال الملاخ،وبدأ التفكير فى انشاء المبنى الخاص بها عام 1972 وتم الانتهاء منه عام 1982،وهذا المبني كان سببًا رئيسيًا جعل اللواء عاطف مفتاح يفكر فى نقل مركب خوفو الأولي من مكانه الحالى إلى المتحف الكبير.





حيث أن المبنى الذى يعرض به المركب حاليا تم إنشاؤه منذ ما يزيد عن ربع قرن،وساعد في تشويه الضلع الجنوبى لأهم أثر فى العالم وهو الهرم الأكبر، الأمر الذى عمل بشكل واضح على التشويه البصرى للمنطقة الأثرية، وكذلك وجود المركب فى مبنى يفتقر إلى أسلوب عرض متميز وغير مؤهل لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة.





وعكف اللواء عاطف مفتاح علي الدراسة وعقد ورش عمل مع المرممين و الاثريين لدراسة ومناقشة انسب الطرق والحلول لنقل المركب، حيت كان من أهم أولوياته فى عملية النقل كيفية تأمين المركب بشكل علمى سليم، ودراسة أنسب الحلول العلمية لنقل المركب بما يضمن سلامته أثناء أعمال التغليف والنقل.





ومن خلال ورش العمل تم تحديد أسلوب وأماكن الفك وإعادة التركيب، وأن أهم مرحلة من مراحل النقل هى المحافظة والتحكم فى درجتى الحرارة والرطوبة وشدة الإضاءة طوال فترة العمل حتى لا يتأثر المركب.





بالإضافة إلي ذلك قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف بوضع التصميم الهندسى الجديد للمبنى الذى سيعرض فيه مركب الملك خوفو الأولى والثانية، وذلك بأسلوب يعتمد على مراعاة الدقة والأسلوب العلمى المتميز فى العرض المتحفى.





# المسلة المعلقة

وكشف زيدان أن المتحف سيشهد شيئًا فريدًا يحمل بصمة اللواء عاطف مفتاح،ويتعلق بمسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم نقلها من صان الحجر بمحافظة الشرقية وطولها حوالي ١٦متر وتزن ١١٠ طن بالقاعدة الاثرية.





وتحتوي المسلة علي خرطوش الملك رمسيس الثاني أسفل بدن المسلة، والذي اخفاه الملك رمسيس الثاني ما يقرب من ٣٥٠٠عام،الي ان جاء احد أحفاد الملك رمسيس الثاني وهو اللواء المهندس عاطف مفتاح ليظهر خرطوش الملك للكل العالم.





حيث قام ، اللواء عاطف مفتاح بتصميم اول مسله معلقة في العالم،وتبلغ مساحة التصميمات الهندسية الخاصة بالمسلة التي ستجرى إقامتها في البهو الخارجي للمتحف حوالي 28 ألف متر،وحرص اللواء عاطف مفتاح من خلال التصميم على مراعاة الدقة في الناحية الأثرية والهندسية والفنية للمسلة.





ومن خلال التصميم يمكن للزائر لميدان المسلة الدخول إلى قاعدة المسلة لرؤية القاعدة الأثرية أسفلها، وبالنظر إلى أعلى يمكن رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني في بانوراما تخطف الأبصار،وقد حرص أن يكون التصميم فريد من نوعه في العالم بحيث تكون المسلة معلقة على أربعة أعمدة مع مراعاة الأحمال والاهتزازات على جسم المسلة.





# توفير كبير



