حياة حافلة بالإنجازات.. ننشر السيرة الذاتية لشيخ الأثريين الراحل قبل حفل تأبينه اليوم

ينشر موقع صدي البلد السيرة الذاتية لعالم الآثار الراحل أ.دعلي رضوان رئيس إتحاد الأثريين العرب،والذي وافته المنية منذ يومين،وتقيم وزارة الآثار حفل تأبين له اليوم الإثنين.





تفاصيل السيرة الذاتية كشفها لنا د.عبد الرحيم ريحان المسئول الإعلامي لإتحاد الأثريين العرب،وقال:حصل الراحل علي عدد من الجوائز والأوسمة،فهو حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآثار (1983) ووسام العلوم والفنون،وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الإجتماعية(2003)،والوسام الكبير للجمهورية الألمانية بدرجة " قائد " (2006).





وحصل رضوان الملقب بشيخ الأثريين علي الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة في يوليو 1968 من جامعة ميونيخ بألمانيا،وشغل منصب رئيس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة (1980-1987)،و عميد كلية الآثار جامعة القاهرة (1987-1993).





كما كان عضوا في كل من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية،وشعبة التراث الحضاري والأثري بالمجالس القومية المتخصصة،ولجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة (سابقا) واللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية منذ عام 1974.





وشغل منصب رئيس مجلس إدارة المتحف المصري (حاليا)، وعضو مجلس إدارته منذ عام 1977وعضو المجلس الأعلى للآثار (حاليا)،ومقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين (سابقا) وعضو اللجنة (حاليا).





وعضو المؤتمر العالمي لعلم المصريات والمؤتمر العالمي لآثار ما قبل التاريخ والمؤتمرات العالمية للآثار النوبية والمروية،وعضو لجنة المتاحف العالمية باليونسكو (ICOM)- باريس (منذ عام 1972)،ولجنة الآثار والمواقع الأثرية باليونسكو (ICOMOS) - باريس(منذ عام 1975).





كما كان عضو الشعبة القومية لليونسكو (مصر) ولجنة " التراث العالمي " باليونسكو(منذ عام 2007)،والشعبة القومية للمتاحف (مصر)،ورئيس

بعثة جامعة القاهرة في حفائر منطقة "أبو صير" (شمالي سقارة)،وعضو المجمع العلمي المصري،وعضو المجلس الأعلى للأقصر،ورئيس الإتحاد العام للآثاريين العرب،وعضو (من الخارج) بالمعهد الألماني للآثار ببرلين،وعضو معهد الآثار النمساوي – فيينا.