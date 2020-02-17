نادي القضاة: بيان النائب العام رد على التصريحات المغلوطة بشأن باتريك جورج.. فيديو

قال المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادي القضاة، إن مصر تخوض معركة وعي، متابعًا، استقلال القضاء المصري خط أحمر والحفاظ عليه بمثابة الحفاظ على سيادة الدولة المصرية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن المواطن باتريك جورج في غير موضعها، حيث إنه كان يعرض ميزانية الاتحاد الأوروبي ثم قام بالإشارة إلى إلقاء مصر القبض على مواطن وطالب بالإفراج عنه..





وأوضح أن بيان البرلمان الأوروبي به كم كبير من المعلومات المغلوطة غير الموثقة وبيان النائب العام المصري رد على كل هذه المغالطات.





وتابع المستشار رضا السيد، أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل جميع ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.





وأردف المتحدث باسم نادي القضاة ، أنه عندما يصدر القضاء المصري العادل أحكامه بالبراءة في مثل هذه القضايا، تختفي بيانات الاتحاد الأوروبي وتصريحاته.





وأكد رضا السيد، أن مصر لديها جهاز نيابة عامة مشرف وعظيم يقوم بدوره بشكل رائع وهو يمارس دور أمن قومي داخلي وبدونه مصر تصبح غابة.