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مرأة

لو عيد ميلادك النهاردة.. اعرف شخصيتك في علم الأبراج

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم يوميا، لذلك نقدم حظك اليوم لمواليد يوم الاثنين، 17- 2 ونصيحة الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وقالت خبير الابراج  عبير فؤاد ان شخصية اليوم في علم الأرقام التي توافق  يوم 17 فبراير فإن ذلك يعني أنك محدد ولديك إصرارا على تحقيق النجاح ولديك طبيعة مشرقة ومحبة للتوسع وتميل نحو فرض رغباتك وقوانينك على نفسك وعلى الناس.

 

نصيحة:  هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.
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